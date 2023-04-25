الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي.

ويأتي ذلك في حين ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفدرالي التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1996.99 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% مسجلة 2005.50 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

هذا وأظهر تقرير للفدرالي في دالاس أمس الاثنين، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تكساس في أبريل، وهو ما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية لدورة التشديد النقدي التي ينفذها الفدرالي الأميركي.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 25.22 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.5% إلى 1087.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1536.56 دولار.