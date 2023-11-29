الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعاً بنحو 5 دولارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تم تداول الذهب عند أعلى مستوياته في نحو 7 أشهر.

وجاء الارتفاع بفعل انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، وسط تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2044.69 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 2045.30 دولار للأوقية، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام، حيث تراجع بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 102.69 نقطة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1056.62 دولار للأوقية.