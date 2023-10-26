الذهب يرتفع وسط قلق المستثمرين حيال التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذًا آمنًا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

ومع استمرار الحرب في غزة ووسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ليشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط، يواجه المعدن النفيس رياحًا معاكسة حدّت من توسيع المكاسب، مع حصول الدولار الأميركي وعائدات السندات على دعم من توقعات بارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1986.79 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1997.10 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

كما ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أشارت البيانات إلى أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 19 شهرًا في سبتمبر مما يؤكد توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى عام 2024.

ويترقب المستثمرون أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث في وقت لاحق من اليوم ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة قبل قرار الفدرالي الأميركي المتعلق بسعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.93 دولار للأونصة، في حين نزل البلاتين 0.4% إلى 899.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1124.80 دولار.