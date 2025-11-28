الذهب يرتفع ويواصل مكاسبه.. «الأونصة» تتجاوز 4180 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4189.61 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 3% وشهرية تقترب من 3.9%.

وفي العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، ارتفعت الأسعار 0.5% لتصل إلى 4221.30 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ووفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر إلى 87% مقارنة بـ85% قبل يوم و50% في الأسبوع الماضي، ما يعكس ارتفاع التفاؤل بين المستثمرين.

وعززت تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي وعضو مجلس المحافظين كريستوفر والر هذا الأسبوع التوقعات بخفض سعر الفائدة، فيما أشار كيفن هاسيت، المرشح البارز لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، متوافقاً مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إلا أن عدداً من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي دعوا إلى تعليق التيسير النقدي مؤقتاً حتى يتأكد البنك المركزي من تحرك التضخم نحو الهدف المحدد عند 2%. ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً، إلى الازدهار في أجواء أسعار الفائدة المنخفضة، بينما يتجه الدولار نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو، ما يزيد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% لتصل إلى 54.18 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين 1.7% إلى 1634.82 دولار للأونصة، محققين مكاسب أسبوعية مشتركة بلغت 7.4%. في المقابل، انخفض البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1428.62 دولار للأونصة، لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 4%.