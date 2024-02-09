الذهب يستقر والنفط يحصد مكاسب أسبوعية

شهدت أسعار الذهب العالمي، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الجمعة، مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، بعدما قوّضت الطلب عليه قوة الدولار الأميركي الذي حققت سنداته أداء لافتاً.

وفي التفاصيل، فقد سجل الذهب في المعاملات الفورية2032.7 دولار للأونصة بحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الاسبوع.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.

واخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6 بالمئة إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة.

وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى السادس عشر من فبراير(شباط) بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

كما ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، وارتفعت العقود الآجلة لبرميل خام برنت 0.1% إلى 81.71 دولاراً، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2% إلى 76.39 دولاراً.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل قفزة بنسبة 5.7% لكل منهما خلال الأسبوع، اليوم الجمعة، بعدما قفزت أسعار النفط بنحو 3% في الجلسة السابقة أمس الخميس.

وفي قطاع الطاقة أيضاً، ذكر مسؤول في مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، أن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا، حسبما نقلت وكالة “رويترز”