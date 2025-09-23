الذهب يسجّل ذروة تاريخية.. العقود الآجلة تتجاوز 3780 دولار

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعات قياسية، وسط موجة من الترقب في الأسواق العالمية حول السياسة النقدية الأمريكية، وجاءت المكاسب مدعومة بتوقعات خفض محتمل للفائدة الأمريكية، وضعف الدولار الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين في ظل مخاطر التضخم المستمرة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.25% إلى 3784.70 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.15% إلى 3752.28 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند 3759.02 دولار خلال الجلسة.

وقال كايل رودا، المحلل لدى “كابيتال كوم”: “المعنويات الحالية مدفوعة بتوقعات السياسة النقدية، وانخفاض محتمل في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المخاطر التضخمية التي تجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمدخرات والاستثمارات”.

ويترقب المستثمرون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي قد تحمل مؤشرات جديدة حول الخطوات القادمة للبنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما قد يزيد من تقلبات الذهب ويعزز فرص تسجيله مزيدًا من المستويات القياسية.