الذهب يصعد عقب قرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب الملاذ الآمن في مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة وفي أسواق المال.

وذكر موقع «الجزيرة نت» أن سعر الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2405.40 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2407.20 دولارات، قبل أن يقلص قليلا من مكاسبه لاحقا، وبلغ سعر الذهب حتى كتابة هذا التقرير 2403 دولارات للأوقية.

وتراجع الدولار في رد فعل أولي على تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مواصلة السباق لإعادة انتخابه، مما يمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.