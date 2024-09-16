الذهب لأعلى مستوى.. والنفط يستقر مع تراجع صادرات الخام الليبية

صعدت أسعار الذهب في تعاملات، الاثنين، إلى أعلى مستوى في تاريخ تداولات المعدن النفيس مع انخفاض مؤشر الدولار، واستقرت أسعار النفط، حيث عوض انخفاض الصادرات الليبية عن مؤشرات تفاقم الركود الاقتصادي في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.12% إلى 2616.1 دولار للأونصة،

كذلك صعدت العقود الفورية بنسبة 0.17% إلى 2582.04 دولار للأونصة، وفقا لما أظهرته التداولات.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.37% إلى 100.7390 نقطة.

بالمقابل، استقرت أسعار النفط عقب تحقيقها أول مكسب أسبوعي في شهر، إذ عوض انخفاض الصادرات الليبية عن علامات على تفاقم الركود الاقتصادي في الصين.

جرى تداول العقود الآجلة لبرنت بالقرب من 72 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع غرب تكساس الوسيط إلى نحو 69 دولارًا. انخفضت الصادرات الليبية بشكل ملحوظ حيث فشلت المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في كسر الجمود بشأن السيطرة على البنك المركزي، والذي امتد إلى صناعة النفط.

أظهرت البيانات الصينية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الناتج الصناعي حقق أطول سلسلة خسائر منذ عام 2021 وانخفض الاستثمار أكثر من المتوقع، حيث يبدو هدف النمو الاقتصادي الرسمي البالغ 5% لهذا العام بعيد المنال بشكل متزايد. وأدى تدهور الوضع في المستورد الأول للخام – إلى جانب زيادة المعروض العالمي – إلى انخفاض برنت بنحو 17% هذا الربع ليقترب من أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021.

وقال فيفيك دار، المحلل في كومنولث بنك أوف أستراليا، إن ضعف الطلب الصيني “من المرجح أن يستمر حتى نرى الصين تتطلع إلى الدفاع” عن هدف النمو الخاص بها. وأضاف: “قد يكون هذا على بعد شهر واحد فقط، تماما كما رأينا العام الماضي”، في إشارة إلى زيادة بكين لعجز الميزانية في أكتوبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، تحولت نظرة صناديق التحوط تجاه برنت، إذ أن مراكزهم البيعية تجاوزت مراكزهم الشرائية (بنحو 12680 عقد تداول) لأول مرة في البيانات التي تعود إلى عام 2011. ومع ذلك، بدأت بعض المراكز البيعية في التراجع مع تعافي الأسعار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي.

يتتبع السوق أيضًا إعصار بيبينكا، الذي ضرب اليابسة بالقرب من شنغهاي. ويعد أكبر عاصفة تضرب العاصمة المالية للصين ومركز الشحن الرئيسي منذ عام 1949. الأسواق المالية في الصين مغلقة يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة عطلة وطنية.