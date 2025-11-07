الذهب يصعد مدعوماً بالشراء وأسواق النفط تتحسن بعد انخفاضات متتالية

شهدت أسعار الذهب والنفط ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الجمعة، حيث دعم الذهب توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بينما ارتفعت أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من الانخفاض بسبب المخاوف من فائض المعروض وتباطؤ الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.53% إلى 4012 دولار للأونصة. كما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.75% إلى 4007.22 دولار للأونصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن الاتجاه الصعودي للذهب ما زال قائماً، مشيراً إلى استمرار العوامل الداعمة للأسعار مثل شراء البنوك المركزية للذهب وتوقعات خفض أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.44% إلى 63.66 دولار للبرميل، في حين بلغ خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 59.72 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.49%.

وتوقع المحللون أن ينخفض خام “برنت” وخام “غرب تكساس الوسيط” بنحو 2% هذا الأسبوع، ما يشير إلى انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

ويأتي هذا الارتفاع في النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية التي بلغت 5.2 مليون برميل، مما أثار مخاوف من زيادة المعروض، كما تأثرت الأسعار سلباً بسبب المخاوف المتعلقة بأثر الإغلاق الحكومي الأمريكي على الاقتصاد.

يُذكر أن الاقتصاد الأمريكي شهد خسائر في وظائف أكتوبر، وهو ما زاد من احتمالات خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل الضغوط الناجمة عن نقص الوظائف في بعض القطاعات.