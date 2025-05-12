الذهب يصعد والدولار ينتعش.. أسواق 2025 بين الهدنة التجارية والتقلبات الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث تأثرت بشكل مباشر بالتطورات الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم، فبينما كانت الأزمات الاقتصادية وتزايد المخاوف من التضخم تدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، فقد شهدت الأسواق تحسناً ملحوظاً في الثقة الاقتصادية مع تحسن العلاقات التجارية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ما ساهم في انخفاض الطلب على الذهب في بعض الفترات.

وانخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، بعد نتائج إيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من مخاوف المستثمرين وقلص الطلب على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.84% لتصل إلى 3282.50 دولارًا للأونصة. كما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.52% إلى 3274.28 دولارًا للأونصة.

هذا ويُعد الذهب أحد أقدم وأهم الأصول المالية التي يستخدمها المستثمرون كوسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والتقلبات السياسية، ويتمتع الذهب بمكانة متميزة كملاذ آمن يلتجأ إليه الأفراد والحكومات في فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي، ويُعتبر الذهب، بالإضافة إلى كونه عنصراً ثمينًا، وسيلة تحوط ضد التضخم والتقلبات في أسواق العملات.

الدولار ينتعش وسط هدنة تجارية بين واشنطن وبكين وارتفاعه يقابل تراجع اليورو والاسترليني

سجّل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام عدد من العملات الرئيسية، بعد إعلان الولايات المتحدة والصين التوصل إلى هدنة تجارية مدتها 90 يومًا، مما عزز الثقة في العملة الأمريكية التي كانت قد تراجعت في وقت سابق بفعل التوترات التجارية.

وارتفع الدولار بنسبة 1.7% أمام الين الياباني ليصل إلى 147.835 ين، وبنسبة 1.5% أمام الفرنك السويسري إلى 0.84405. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 1.3% إلى 1.1109 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1% إلى 1.3175 دولار.

وأشار كينيث بروكس، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في “سوسيتيه جنرال”، إلى أن “الدولار تأخر عن مواكبة تعافي الأسواق الأخرى منذ أبريل، والآن الظروف مهيأة لانتعاش أعمق مع تحسن عوائد الأسهم والسندات”.

وحقق مؤشر الدولار أعلى مستوياته خلال شهر، رغم بقائه منخفضًا بنسبة 2.5% منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة في الثاني من أبريل الماضي.

وتنص الهدنة التجارية على تخفيض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، مقابل خفض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في خطوة وُصفت بأنها بداية تهدئة للتوترات التجارية العالمية.