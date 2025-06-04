الذهب يصمد والنفط يتراجع.. الأسواق تحت رحمة أوبك والتوترات التجارية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء، مع تزايد الضغوط الناجمة عن احتمالات ارتفاع إنتاج تحالف “أوبك+” واستمرار التوترات التجارية العالمية، رغم دعم سابق من مخاوف تعطل الإمدادات بسبب حرائق كندا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي تسليم يوليو بنسبة 0.30% إلى 63.22 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام “برنت” القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.29% إلى 65.44 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع بعد مكاسب قوية يوم أمس الثلاثاء، حيث صعد الخامان القياسيان بنحو 2% إلى أعلى مستوى لهما في أسبوعين، مدفوعين بمخاوف انقطاع الإمدادات من كندا، وتوقعات بتعثر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما يقلص احتمالات تخفيف العقوبات على طهران.

ورغم ذلك، يرى خبراء أن مكاسب الأسعار تبقى محدودة. وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد “إن إل آي” للأبحاث: “أسواق النفط تجد صعوبة في الحفاظ على الزخم الإيجابي، في ظل مخاوف من زيادات إنتاج “أوبك+”، وتراجع الآمال في حدوث اختراق حقيقي في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين”.

في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجري اتصالاً هاتفياً مرتقباً مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوترات بعد اتهامات لبيجين بانتهاك اتفاق تجاري.

وجاء ذلك بالتزامن مع خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتوقعاتها بشأن النمو العالمي، محذرة من الآثار المتزايدة للحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، والتي باتت تنعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي نفسه.

الذهب يستقر وسط توترات تجارية ومؤشرات على قوة سوق العمل الأميركي

وفي سياق متصل، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة ببيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، والتي ساعدت في تهدئة المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للنزاعات التجارية.

وسجل سعر الذهب الفوري، 3361.93 دولار للأونصة، بزيادة 0.25% عن سعر الإغلاق السابق، بينما بلغت العقود الآجلة للذهب 3385.50 دولار للأونصة، بزيادة مماثلة.

وقال المحلل الاقتصادي لدى “أواندا”، كيلفن وونغ: “رغم الدعم من بيانات الوظائف، لا تزال الأسواق تعيش حالة من الحذر بسبب عدم اليقين المرتبط بالعلاقات التجارية بين الصين وأميركا، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي”.

فيما أضاف تيم ووترر، من “كيه سي إم تريد”: “الذهب يبقى في حالة استقرار نسبي، مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة رغم التذبذب في شهية المخاطرة”.