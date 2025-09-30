الذهب يقترب من 4000 دولار.. أعلى مستوى منذ سنوات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي عند 3866.90 دولار للأونصة، مسجلة أفضل أداء شهري منذ أغسطس 2011، مع استمرار الزخم الصعودي للمعدن النفيس خلال سبتمبر 2025 بنسبة 12.1% حتى الآن.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية ومخاوف المستثمرين من إغلاق الحكومة الأمريكية الذي قد يؤثر على مجموعة واسعة من الخدمات.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 1% لتصل إلى 3894.90 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد”، إن الإغلاق الحكومي الوشيك يخلق ضبابية في السوق تساعد على تسريع مكاسب الذهب، مضيفًا أن مستوى 4000 دولار أصبح هدفًا قابلاً للتحقيق مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

من جانبه، أكد الخبير أندريه سميرنوف من شركة “بي كي إس مير” للاستثمار أن تجاوز الذهب حاجز 4000 دولار قبل نهاية العام ممكن في حال حدوث موجات جديدة من عدم الاستقرار العالمي واستمرار الشراء القوي للمعدن النفيس.

وأوضح سميرنوف أن الأسعار قد تشهد تقلبات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام، مع احتمال تراجعها مؤقتًا إلى مستويات 3700 أو 3600 دولار قبل العودة للصعود، مشددًا على أن تثبيت الأسعار فوق 3800 دولار هو العامل الأساسي لاستمرار موجة الصعود.