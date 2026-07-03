الذهب يشتعل صعوداً ويكسر سلسلة خسائر 5 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية خلال خمسة أسابيع، مدعومةً بتراجع توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب انخفاض الدولار الأمريكي.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.56% لتسجل 4190.10 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 1.41% لتصل إلى 4180.53 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس منذ 23 يونيو 2026.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.3%، وهي أول مكاسب أسبوعية منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، بعد أن ساهمت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من توقعات الأسواق في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم وتقليص رهانات تشديد السياسة النقدية.

كما يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل خسارة أسبوعية، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما عزز الطلب على المعدن النفيس.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لـ CME Group، تراجعت توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 إلى نحو 54% مقارنةً مع 66% قبل صدور بيانات سوق العمل.

ويُعد الذهب من الأصول التي تستفيد عادةً من انخفاض أسعار الفائدة أو تراجع توقعات رفعها، نظراً لكونه لا يدر عائداً، بينما تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.