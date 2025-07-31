الذهب يلامس 3300 دولار.. المعدن الأصفر يتألق مجدداً

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح الخميس، بعد أن سجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في شهر خلال جلسة أمس الأربعاء.

ويأتي هذا الانتعاش السريع في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية والتجارية العالمية، لا سيما بعد الإجراءات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أعادت من جديد جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3301.49 دولارًا للأونصة، مقارنة بمستواه الأدنى منذ 30 يونيو، والذي بلغه أمس عند 3267.79 دولارًا للأونصة، كما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند مستوى 3295.80 دولارًا للأونصة، في دلالة على تماسك السوق وعودة شهية المستثمرين.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة “KCM Trade”، إن الذهب “استقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين عند مستويات دون 3300 دولار، وسط تنامي المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل عودة التهديدات الجمركية الأمريكية”.

وأضاف ووترر أن الذهب لا يزال يعتبر خيارًا دفاعيًا في أوقات التقلبات، خاصة عندما تترافق التوترات التجارية مع غموض سياسي واقتصادي، مثل الذي يشهده العالم حاليًا.

وجاء الدعم الرئيسي للمعدن الأصفر بعد سلسلة من القرارات المفاجئة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت:

تغييرات على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات النحاس.

إعادة النظر في التعريفات الجمركية على عدد من السلع القادمة من البرازيل.

إنهاء الإعفاء الجمركي على الشحنات الصغيرة من الخارج، وهي خطوة أثارت قلق قطاع التجارة الإلكترونية العالمي.

ويبدو أن هذه الإجراءات تمثل عودة قوية للنهج الحمائي الذي تبناه ترامب خلال فترة رئاسته السابقة، مما أثار مخاوف من اندلاع جولات جديدة من الحروب التجارية، خصوصًا مع الصين وأمريكا اللاتينية.