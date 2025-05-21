الذهب يلمع مجددًا.. قفزة بالأسعار وسط تراجع الدولار وتوترات واشنطن

في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وعدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، عاد الذهب إلى واجهة المشهد كملاذ آمن للمستثمرين، مسجلاً اليوم الأربعاء، أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مدفوعًا بتراجع الدولار وتزايد المخاوف بشأن مستقبل السياسة المالية الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس في بورصة “كومكس” بنسبة 1.05% لتصل إلى 3347 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.88% لتسجل 3319.05 دولارًا للأونصة، وفقًا لبيانات التداول.

وأوضح المحلل في شركة “ماريكس”، إدوارد ماير، أن مؤشر الدولار فقد أكثر من نقطة كاملة خلال 24 ساعة، على خلفية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلى جانب الشكوك التي تحيط بمشروع قانون الضرائب الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحه، ما زاد من جاذبية الذهب كأداة تحوط.

وكان ترامب قد دعا الجمهوريين في الكونغرس، أمس الثلاثاء، إلى التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، إلا أن فشله في إقناع عدد من الرافضين داخل الحزب يهدد بإجهاض الحزمة التي تُعد حجر الأساس في أجندته الاقتصادية المحلية.

ويُعرف الذهب تقليديًا بكونه ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات السياسية والمالية، ويزداد بريقه مع انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدولار، ما يعزز الطلب عليه من قبل المستثمرين.

من جهته، أشار كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد”، تيم ووترر، إلى أن التوقعات المتوسطة إلى طويلة الأجل تشير إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، لكنه حذر من أن أي تطورات إيجابية مفاجئة، مثل اتفاق تجاري جديد أو انفراج سياسي في واشنطن، قد تعرقل مسار المعدن الأصفر نحو استعادة مستوى 3500 دولار.