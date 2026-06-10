الذهب يهوي من قممه.. هبوط مفاجئ يربك «حسابات المستثمرين»

واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها خلال تعاملات اليوم، مسجلة انخفاضاً جديداً وضع المعدن النفيس عند أدنى مستوياته في نحو 11 أسبوعاً، وسط ضغوط متزايدة من قوة الدولار الأميركي وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.8% ليصل إلى 4187.59 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 23 مارس، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 1.7% لتستقر عند 4213.40 دولاراً، لتواصل بذلك سلسلة خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من إعادة تسعير للمخاطر، مدفوعة بارتفاع الدولار الأميركي الذي زاد من تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى، إلى جانب صعود عوائد السندات الأميركية التي رفعت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

كما ساهمت التوترات العسكرية المتصاعدة بين واشنطن وطهران في رفع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما دفع المستثمرين إلى ترقب موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتشير التوقعات في الأسواق إلى احتمالات تتجاوز 70% لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، وهو ما يشكل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الذهب، نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً مقارنة بالسندات والأدوات المالية الأخرى.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات السوق أن التراجع الحالي جاء بعد كسر مستويات دعم مهمة، مع تحذيرات من أن أي هبوط إضافي دون 4100 دولار قد يفتح المجال أمام مستويات أقل في المدى المتوسط، ما يعكس حالة حذر واسعة بين المستثمرين.

كما شملت موجة الهبوط باقي المعادن النفيسة، حيث انخفضت الفضة بنسبة 1.5%، وتراجع البلاتين بنسبة 2.8%، فيما هبط البالاديوم بنحو 0.8%، في إشارة إلى ضغط عام يطال قطاع المعادن الثمينة.

ورغم هذا التراجع، يطرح المستثمرون تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان الهبوط الحالي يمثل فرصة دخول جديدة إلى السوق، خاصة للمستثمرين طويلَي الأجل الذين ينظرون إلى الذهب كأداة لحماية القيمة وتنويع المحافظ الاستثمارية، في ظل استمرار التقلبات العالمية.

هذا ويُعد الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة عالمياً، ويتأثر بشكل مباشر بسياسات الفائدة الأميركية وقوة الدولار والتوترات الجيوسياسية. وغالباً ما يؤدي رفع الفائدة إلى الضغط على أسعار الذهب، بينما تدفع الأزمات العالمية والتضخم إلى دعمه. ويأتي التراجع الحالي بعد موجة صعود قوية خلال العامين الماضيين، ما يضع الأسواق أمام مرحلة إعادة تقييم لاتجاهاته المقبلة.