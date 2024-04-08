الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي متجاهلا تقرير الوظائف الأميركية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي الاثنين، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2335.73 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2354.50 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “إذا نظرت إلى تسعير العقود الآجلة، سترى مؤشرات الآن على وجود قدر من الزخم في السوق… لدرجة أننا نرى قليلا من التفاؤل المفرط بشأن التوقعات الخاصة بالذهب عند المستوى الحالي”.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تكون قوة دفع أخرى للذهب.

ومن الناحية العملية، ظل الطلب على الذهب في الهند فاترا الأسبوع الماضي بسبب الإحجام عن الشراء نتيجة الارتفاع الشديد في الأسعار المحلية، بينما ظلت الأسعار ثابتة في الصين، أكبر مستهلك للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 27.77 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 927.78 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1001.76 دولار للأونصة.