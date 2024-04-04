الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

واصلت أسعار الذهب التحليق لمستويات تاريخية غير مسبوقة، خلال تعاملات الخميس، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولار للأونصة، فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولار للأونصة.