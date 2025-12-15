الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ أكتوبر.. ماذا عن الفضة؟

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، الاثنين، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة الأميركية في الفترة المقبلة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنحو 0.96% ليصل إلى 4,343.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، محققًا أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر الماضي، ومواصلًا مكاسبه القوية التي تجاوزت 64% منذ بداية العام، ليصنف ضمن أفضل الأصول أداءً في 2025.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.11% إلى 4,377.15 دولار للأونصة، مستفيدة من التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما عزز جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا ثابتًا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، لكنه أبدى حذرًا بشأن المزيد من التخفيضات في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح مسار سوق العمل، بينما يترقب المستثمرون خفضين محتملين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع انتظار تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي الأسبوع المقبل لتقديم إشارات إضافية حول توجهات السياسة النقدية.

وفي سوق الفضة، استقرت الأسعار بعد مكاسب قياسية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.86% إلى 63.37 دولار للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسيًا بلغ 64.64 دولار يوم الجمعة الماضي، مع مكاسب أسبوعية بنحو 6% وارتفاع أرباحها منذ بداية العام إلى 115%، مدفوعة بتراجع المخزونات وقوة الطلب الصناعي، إضافة إلى إدراجها ضمن المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، تراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1,741.82 دولار للأونصة، في حين ارتفع سعر البلاديوم بنحو 0.4% ليصل إلى 1,493.40 دولار للأونصة.