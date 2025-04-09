الذهب يواصل الصعود.. تحقيق مستويات قياسية جديدة

بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيز التنفيذ، صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ضعف الدولار.

ووفق وكالة “رويترز، “ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.56% إلى 3066.70 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 2.08% إلى 3044.36 دولار للأونصة”.

وقال كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد” تيم ووترر، إن “التحول الهبوطي للدولار بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار”.

وأضاف: “بسبب حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لتحقيق مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه خلال الأسبوع الماضي”.

وفي وقت سابق اليوم، دخلت التعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد حيز التنفيذ، وكان رفع “ترامب” الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 104% لمواجهة الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين”.