الذهب يواصل رحلة الصعود مع استمرار التوتر الدولي

سجلت العقود الآجلة للذهب في تعاملات، اليوم الاثنين، صعودا مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم، حيث تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 5.7%.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.13% إلى 2671.60 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الفورية عند 2649.29 دولار للأونصة.

وخلال شهر سبتمبر الجاري صعدت أسعار الأصفر الرنان بنسبة 5.7%، حيث كانت مطلع الشهر الجاري عند 2527.6 دولار للأونصة.

وجاء الارتفاع في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وبدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة).

ويوم الخميس الماضي، بلغت أسعار الذهب مستوى تاريخيا، حيث تجاوزت مستوى 2700 دولارا للأونصة.