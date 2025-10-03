رغم مخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي.. الذهب يحافظ على مكاسبه

تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التأثيرات المحتملة لإغلاق الحكومة الأمريكية، وهو ما يعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وسجلت العقود الآجلة للذهب حتى الآن ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.28% لتصل إلى نحو 1879.20 دولارًا للأونصة، في حين تراجعت العقود الفورية بشكل طفيف بنسبة 0.08% إلى مستوى 1853.84 دولارًا للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد حققت ارتفاعات قوية خلال الأيام الماضية، قبل أن تشهد بعض التراجع يوم الخميس نتيجة عمليات جني الأرباح، وذلك عقب موجة صعود متتالية دفعت المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم.

ويترقب المستثمرون التطورات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب خلال الأسبوع المقبل.