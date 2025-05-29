الذهب يودّع المكاسب بعد قرار المحكمة الأمريكية.. رحلة المعدن الأصفر بين الصعود والهبوط

شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة منذ بداية العام، حيث تأثرت بأحداث اقتصادية وقضائية هامة شكلت عوامل ضغط متبادلة على المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين، وفي أحدث المستجدات، تراجعت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوياتها خلال الأسبوع، بعد صدور حكم من محكمة تجارية أمريكية يقضي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبارها غير قانونية.

وقلص هذا القرار القضائي من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لا سيما في ظل تعزيز قوة الدولار الأمريكي، مما أضاف ضغوطاً إضافية على المعدن النفيس، وشهدت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) انخفاضاً بنسبة 0.80% لتصل إلى 3295.70 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.49% إلى 3271.35 دولار للأونصة.

ويأتي قرار المحكمة الأمريكية، الذي صدر أمس الأربعاء، ليوقف تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الرئيس تجاوز صلاحياته في فرض تلك الرسوم الشاملة.

وعلق نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في شركة “إيه بي سي ريفاينري”، بأن قرار المحكمة كان المحرك الإخباري الأساسي الذي دفع الدولار إلى الارتفاع، مما تسبب في هبوط أسعار الذهب لاحقاً.

هذا وشهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال الأشهر الماضية نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين حول العالم، وفي محاولة لحماية الاقتصاد الأمريكي وتقليل العجز التجاري، فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية كبيرة على واردات من دول تمتلك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، هذه الرسوم أثارت مخاوف من تصاعد حرب تجارية قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، مما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

وتغير هذا المشهد بشكل مفاجئ بعد أن أصدرت محكمة تجارية أمريكية حكمًا قضائيًا يقضي بوقف تطبيق هذه الرسوم الجمركية، معتبرة أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في فرض هذه الرسوم بشكل شامل، هذا القرار أدى إلى تقليل المخاوف من تصاعد النزاع التجاري، مما أثر على الذهب الذي فقد جزءاً من جاذبيته كملاذ آمن، بينما استفاد الدولار الأمريكي من ذلك القرار وارتفع، ليضغط بذلك على أسعار الذهب وينخفض إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع.