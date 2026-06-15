الرأس الأخضر يصنع التاريخ ويُسقط إسبانيا في فخ التعادل بمونديال 2026

في واحدة من أبرز مفاجآت انطلاقة كأس العالم 2026، نجح منتخب الرأس الأخضر في كتابة صفحة جديدة من تاريخه الكروي بعدما فرض تعادلًا سلبيًا ثمينًا على المنتخب الإسباني، في مواجهة أكدت أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء والتاريخ بقدر ما تعترف بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.

ودخل المنتخب الإسباني المباراة وهو يحمل صفة المرشح الأبرز للفوز، مدججًا بنجومه وأحلامه في المنافسة على اللقب العالمي، بينما خاض منتخب الرأس الأخضر اللقاء بروح التحدي والإيمان بقدرته على مقارعة أحد عمالقة كرة القدم العالمية.

ومنذ صافرة البداية، فرض الإسبان سيطرتهم المعتادة على الكرة، وحاولوا اختراق الدفاع المنظم للرأس الأخضر عبر التمريرات القصيرة والتحركات السريعة على الأطراف، إلا أن المنتخب الأفريقي أظهر انضباطًا تكتيكيًا كبيرًا، وأغلق المساحات أمام مفاتيح اللعب الإسبانية.

ورغم كثرة المحاولات الإسبانية، بقيت الشباك عصية على الهجوم الأوروبي، في ظل تألق لافت للحارس فوزينيا الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته الدولية، متصديًا لعدة فرص محققة وحافظ على آمال منتخب بلاده طوال دقائق اللقاء.

ومع مرور الوقت، بدأ التوتر يتسلل إلى لاعبي إسبانيا، الذين وجدوا أنفسهم أمام خصم لا يكتفي بالدفاع فقط، بل نجح أيضًا في تهديد المرمى الإسباني في بعض المرتدات التي كادت أن تصنع مفاجأة أكبر.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الشاب لامين يامال في محاولة من الجهاز الفني الإسباني لإيجاد الحلول الهجومية، إلا أن دفاع الرأس الأخضر واصل صموده حتى اللحظات الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وسط احتفالات كبيرة من لاعبي وجماهير المنتخب الأفريقي.

هذا التعادل لم يكن مجرد نقطة في جدول الترتيب، بل يمثل إنجازًا تاريخيًا للرأس الأخضر في أول ظهور له على المسرح العالمي، ورسالة قوية إلى بقية منتخبات المجموعة بأن هذا المنتخب لا يشارك من أجل اكتساب الخبرة فقط، بل يسعى لترك بصمة حقيقية في البطولة.

أما المنتخب الإسباني، فخرج بخيبة أمل واضحة بعد فقدان نقطتين ثمينتين كان يعول عليهما في بداية المشوار، ما سيضعه تحت ضغط أكبر في المباريات المقبلة أمام منافسيه في المجموعة الثامنة.

وأكدت المباراة مرة أخرى أن كأس العالم لا يخلو من المفاجآت، وأن الفوارق التاريخية والفنية يمكن أن تتلاشى أمام الانضباط والإصرار والروح القتالية، وهي الصفات التي جسدها منتخب الرأس الأخضر بأفضل صورة ممكنة.

وبين فرحة الرأس الأخضر بنقطة تاريخية، وخيبة إسبانية غير متوقعة، سجّل مونديال 2026 واحدة من أولى مفاجآته الكبرى، في يوم سيبقى عالقًا في ذاكرة جماهير المنتخب الأفريقي لسنوات طويلة.