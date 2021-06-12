الرئاسة التركية: الوفد رفيع المستوى سيتبادل مع المسؤولين الليبيين وجهات النظر

أفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن الوفد التركي رفيع المستوى الذي بدأ اليوم السبت، زيارة رسمية إلى ليبيا سيبحث مع المسؤولين الليبيين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مع المسؤولين الليبيين، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المقررة يوم الاثنين.

وأوضح البيان، أن الوفد التركي الذي يرأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، يضم وزيري الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الليبيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، قبيل قمة حلف “الناتو” في بروكسل.