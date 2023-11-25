الرئاسة التركية تُحيل مذكرة إلى البرلمان لتمديد وجود قواتها في ليبيا

أحالت الرئاسة التركية، الجمعة، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 24 شهراً تبدأ من الثاني من يناير المقبل وتنتهي في يناير عام 2026.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن هدف إرسال قوات تركية هو “حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وأضافت المذكرة أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد، مؤكدة أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا”.

وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في 2 يناير 2020 بموجب اتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني سابق، وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهراً، ودعت المذكرة البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهراً، بدءاً من 2 يناير 2024.