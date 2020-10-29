الرئاسة التركية تُدين حادثة الطعن بنيس الفرنسية

أدان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، حادثة الطعن في كنيسة “نوتردام” بمدينة نيس الفرنسية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن قالن تأكيده، أن “الإرهاب ليس له دين، ولا لغة ولا لون. سنكافح ضد كافة أنواع الإرهاب والتطرف، بالتضامن والعزيمة”.

وتقدم قالن بالعزاء إلى الشعب الفرنسي في ضحايا الحادثة.

وأسفرت حادثة الطعن التي وقعت صباح الخميس، في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اعتقال منفذ الهجوم.

وأشار عمدة “نيس” كريستيان إستروسي، أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الهجوم “عمل إرهابي”.