الرئاسة التركية: سنتجاوز الأيام الحالكة بالتضامن الدولي

سنتجاوز الأيام المظلمة هذه بالتضامن والتعاون الدولي. [الأناضول]

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن العالم سيتجاوز مصاعب المرحلة الراهنة والمتمثلة في جائحة كورونا، من خلال التضامن والتعاون الدولي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون باللغة الإنجليزية على تويتر، الثلاثاء، تعليقاً على المساعدات الطبية المقدمة من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ألطون: “طائرة المساعدات التركية المحملة بالمساعدات الطبية، غادرت تركيا صباح الثلاثاء متجهة إلى الولايات المتحدة”، مؤكداً “مواصلة أنقرة تضامنها مع أصدقائها وحلفائها”.

وتابع: “سنتجاوز الأيام المظلمة هذه بالتضامن والتعاون الدولي.”

وتأتي شحنة المساعدات بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل وفيات وإصابات بكورونا في العالم.

وتحمل طائرة الشحن التابعة للجيش التركي، أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات N95، ولباسا واقيا للأطباء، ومواد طبية وقائية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة جلال الدين الرومي، باللغتين التركية والإنجليزية: “هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة”، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

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