الرئاسة التركية: سنقف بقوّة إلى جانب إخواننا الليبيين

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن مستقبل السلام في ليبيا يتحدد عبر المسار الشرعي للقانون الدولي فقط.

ونقلت شبكة “ترك برس” عن أوقطاي قوله، في فعالية بولاية يوزغاط وسط تركيا، إن بلاده تسطّر التاريخ في ليبيا، بعدما مزّقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها في شرقي البحر المتوسط، وفق قوله.

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني، تمكنت بموقفها الحازم وبدعم من أنقرة، إفشال المؤامرات التي كانت تحاك في ليبيا.

وأشار إلى أن الذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا بدأوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد من وصفهم بـ”الانقلابيين”.

وتابع قائلا: “سنقف بقوّة إلى جانب إخواننا الليبيين، ممثّلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعمّ السلام، والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا.”