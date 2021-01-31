الرئاسة التركية: نأمل في طي حقبة الصراع الليبي سريعًا

أعربت الرئاسة التركية، مساء السبت، عن أملها في “طي حقبة الصراع في ليبيا سريعا، وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية بأقرب وقت ممكن”.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” للأنباء.

وقال قالن: “سنواصل تقديم كافة أشكال المساهمات لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون”.

وتابع: “نأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل”.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن ليبيا “دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة”.

وأضاف أن ليبيا “إذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال إفريقيا”.