الرئاسة التركية: نسعى لمساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنّ حكومة بلاده غير مستعدة لإجراء أي محادثات بشأن وضع قواتها العسكرية في ليبيا مع أي أطراف ثالثة أخرى غير الحكومة الليبية.

وأوضح قالن أنّ رئيسا المجلس الرئاسي محمد المنفي والحكومة عبد الحميد الدبيبة أعرب في مؤتمر باريس، عن سعادتهما واستعدادهما لمواصلة تأييد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع تركي.

وتابع قالن أنّ تركيا تسعى لمساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد يجمع كل والقوات شرقا وغربا تحت مظلة واحدة، مشيرا إلى أنّ ذلك مهم جدا لمستقبل ليبيا وأمنها.

وذكر قالن أنّ تركيا تواصل دعم ليبيا لمواجهة الإرهاب المتمثل في داعش، ومواجهة الجماعات المسلحة أيضا.