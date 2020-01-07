الرئاسة التركية: هدفنا إيقاف إطلاق النار في ليبيا

الملف الليبي حظي باهتمام واسع خلال اجتماع الحكومة التركية. [رويترز]

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن المنطقة لم تعد تحتمل أي حروب في الوقت الراهن، لاسيما حروب الوكالة، موضحًا أنه يجب وضع حدًا لكافة هذه الأزمات.

وأوضح متحدث الرئاسة في مؤتمر صحفي له، أن الملف الليبي حظي باهتمام واسع، خلال اجتماع الحكومة التركية، الثلاثاء.

وأشار إلى وجود هجمات من قِبل قوات حفتر على المدنيين في العاصمة طرابلس، وقال:

لو لم نقم بإيقافها فإن زيادة سيل الدماء سيكون العنوان الأبرز في ليبيا.

وتابع:

الجميع يعلم من هو الطرف الذي يقوم بارتكاب هذه المجازر، وخرق جميع الاتفاقيات، ففي البارحة كان هناك هجومًا على الكلية الحربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 طالبًا.

ونوه “كالين” بأن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل إيقاف إطلاق النار، على الرغم من أنها تُنتقد من العديد من الأطراف الدولية.

وأضاف يقول: