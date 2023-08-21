الرئاسة التشادية: عناصر من المعارضة توغلوا في الداخل التشادي قادمين من ليبيا

قالت الرئاسة التشادية إنّ زيارة رئيس المجلس الانتقالي، محمد إدريس ديبي إتنو، إلى شمال المنطقة الحدودية مع ليبيا جاءت لـ«تعزيز اليقظة الأمنية».

وأشارت الرئاسة التشادية إلى ظل توغل عناصر من متمردي «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» إلى داخل الأراضي التشادية قادمة من الأراضي الليبية حسب قولها.

كما اتهمت الرئاسة التشادية عناصر من متمردي مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية بالتوغل إلى داخل الأراضي التشادية قادمين من الأراضي الليبية.

واستدركت الرئاسة التشادية بأنّ «يقظة وجاهزية قوات الدفاع والأمن حالت دون تنفيذ مخططهم العدواني حيث تصدت لهم وأجبرتهم على الفرار مخلفين وراءهم عدد من العربات والعتاد والأسلحة».