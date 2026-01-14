الرئاسة العراقية تحذر من «حملات التشويه» قبيل الانتخابات الرئاسية

أصدرت الدائرة الإعلامية لرئاسة العراق بيانًا تحذيريًا حول انتشار الحملات الإعلامية التي تنشر معلومات خاطئة وتروج لإشاعات تهدف إلى التشويه، مع اقتراب موعد التصويت على المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وأكد البيان أن بعض الأصوات النشاز والمدونين المأجورين يمارسون تشويها متعمدًا للمسار الديمقراطي والدستوري، وأساءوا إلى موقع رئاسة الجمهورية، الذي يمثل رمزًا للعراق والعراقيين جميعًا.

وشدد البيان على خطورة هذه الافتراءات التي تأخذ طابعًا تحريضيًا ضد النظام السياسي الديمقراطي، محذرًا من أنها تهدف إلى إثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في توقيت بالغ الحساسية.

وأوضح البيان أن حق النقد والاعتراض مكفول دستورًا، لكن نشر المعلومات الكاذبة والتشهير يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستهدفها بالأخبار الكاذبة والإساءة.

ودعت الرئاسة جميع الراغبين في معرفة الحقيقة إلى الاعتماد على المعلومات الموثقة الصادرة عن الجهات الرسمية، كما وجهت نداء للإعلام الوطني الحر لتحمل مسؤوليته وعدم السماح للمغرضين والمحرضين باستغلال منابره الإعلامية في استهداف المؤسسات الدستورية أو الإساءة للدولة العراقية ومؤسساتها السيادية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية العراقية في السنوات الأخيرة محاولات للتأثير على الرأي العام عبر حملات تضليلية ومعلومات مضللة، وهو ما دفع الرئاسة العراقية مؤخرًا إلى التشديد على مراقبة الإعلام الإلكتروني وحماية المؤسسات الدستورية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل منافسة قوية بين المرشحين واهتمام دولي بالعملية الانتخابية، ما يجعل أي حملة تضليلية لها تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

المخابرات العراقية تطيح بقيادات شبكة مافيا دولية

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح عملية نوعية أسفرت عن القبض على قيادات شبكة المافيا الدولية “الفوكستروت”، وإحباط مخططها لاستغلال الأراضي العراقية كمنطلق لجرائمها العابرة للحدود.

وأشار بيان الجهاز إلى أن “جهدًا استخباريا حثيثًا تضمن عمليات تعقب داخلية وخارجية، قاد إلى القبض على قيادات إجرامية تنتمي لشبكة (الفوكستروت) الخطيرة، وملاحقين بموجب مذكرات قبض محلية ودولية”.

وأوضح البيان أن العملية نفذت بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات الأمنية في محافظة السليمانية، مضيفًا أن الشبكة متورطة بجرائم معقدة في عدة دول، وأن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات اعتقال متزامنة في عدة محافظات لضمان عدم هروب المطلوبين بعد رصد محاولتهم استغلال الأراضي العراقية لتنفيذ أنشطتهم الإجرامية.

ويعد العراق على مدى السنوات الماضية منطقة عبور هامة لشبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة الدولية، ما دفع أجهزة الأمن والاستخبارات إلى تكثيف جهودها الاستخباراتية والتعاون مع السلطات القضائية الدولية لضبط هذه الشبكات.