الرئاسة العراقية ترحب بإنهاء الصراع المسلح… والمبعوث الأمريكي يصف اتفاق «قسد» بالحذر وغير كافٍ

أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، ترحيبها بقرار حزب العمال الكردستاني الشروع في تسليم أسلحته، واصفة هذه الخطوة بـ”التاريخية والمهمة”، وأكدت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لإنهاء الصراع المسلح الذي استمر لعقود وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن عملية تسليم السلاح تفتح آفاقاً مستقبلية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحفاظ على الأمن ودعم الحقوق المشروعة.

كما شددت الرئاسة على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا على أساس احترام السيادة المتبادلة وضمان أمن وسلامة الشعبين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشاد، يوم أمس الجمعة، بهذه المبادرة، معتبراً إياها خطوة أساسية نحو تحقيق “تركيا خالية من الإرهاب”.

يذكر أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان قد أعلن عن انتهاء الكفاح المسلح ضد تركيا ودعا إلى تشكيل لجنة إشرافية لعملية السلام وتسليم السلاح، مؤكدًا أن نزع السلاح سيتم بسرعة.

المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا: الاتفاق بين الحكومة وقسد غير كافٍ لإنجاح الاندماج العسكري

أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا وسفير واشنطن لدى تركيا، توماس باراك، أن الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) “ليس محدداً بشكل كافٍ لضمان نجاح عملية الاندماج العسكري”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باراك لوكالة “الأناضول” مساء الجمعة بمدينة نيويورك، حيث أكد أن الاندماج بين الجانبين سيستغرق وقتاً نظراً لغياب الثقة المتبادلة بينهما.

وأضاف أن قسد ستواجه تحديات مع الحكومتين السورية والتركية في حال تأخرها في الاندماج ضمن الجيش السوري.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الشعب السوري هو من يقرر مصير الدولة وجيشها، مؤكداً على احترام حقوق الأقليات وعدم فرض أي شكل حكم من الخارج.

وفيما يخص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، شدد باراك على استمرار المعركة ضد تنظيم “داعش”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري في المنطقة، لكن بشكل مؤقت، مع إمكانية تقليص عدد القوات بالتزامن مع تشكيل حكومة سورية مستقلة.

يذكر أن اتفاقاً تاريخياً تم توقيعه في مارس الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قسد، مظلوم عبدي، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية لقسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع ضمان حقوق المكوّنات الكردية بشكل دستوري، ورفض دعوات التقسيم.