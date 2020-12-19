الرئاسة الفرنسية تكشف آخر تطورات صحة «ماكرون»

كشف قصر الإليزيه، اليوم السبت، آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم تشخيص إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر كبير الأطباء في قصر الإليزيه، جان كريستوف بيروشون، في بيان له أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان أمس الجمعة، مؤكدا أن الرئيس يعاني من أعراض الإصابة نفسها، وهي السعال والتعب وآلام العضلات، لكنها لا تمنعه من أداء مهامه.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن البيان، أن الرئيس الفرنسي يخضع لفحوصات دورية ونتائجها “تبعث على الأمل”.

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أنه “بخير ويشعر بتحسن” بعد يوم واحد من الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيبلغ بـ”شفافية” عن حالته الصحية يوميا.

وقال ماكرون عبر تغريدة في “تويتر”: “لا يوجد سبب لتطور الأمور إلى الأسوأ”.

وأضاف: “سأواصل إدارة الشؤون الحكومية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ”.

وأعلن قصر الإليزيه عن تشخيص إصابة ماكرون بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا الخميس الماضي، بعد نحو أسبوع من القمة الأوروبية التي شارك فيها الرئيس الفرنسي.

واضطر عدد من زعماء الدول الأوروبية إلى دخول الحجر الصحي في ظل إصابة ماكرون، فيما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش أمس عن إصابته بالعدوى أيضا.