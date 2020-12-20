الرئاسة الفرنسية تكشف تطورات حالة «ماكرون» الصحية

أعلن قصر الإليزيه، مساء اليوم الأحد، عن استقرار حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصحية المصاب بفيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية: “بالمقارنة مع يوم أمس، فإن حالة رئيس الجمهورية مستقرة”.

وأكد كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون، أمس السبت، أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان يوم الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة وهي السعال والتعب وآلام العضلات.

وأشار كبير الأطباء إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي يخضع لفحوصات دورية ونتائجها “تبعث على الأمل”.