الرئاسة الفلسطينية: ما حدث في أفغانستان درس لإسرائيل

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية إن ما حدث في أفغانستان هو درس لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن “الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية لن يدوم وسيزول”.

وأضاف أبو ردينة، أن”التاريخ أثبت على الدوام بأن إرادة الشعوب هي التي تنتصر”.

وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى أن “ما حدث في أفغانستان، وقبلها في فيتنام، يؤكد بأن الحماية الخارجية لأية دولة لن يجلب لها السلام والأمن”.

وتابع: “إن شعبنا الفلسطيني الصامد، الذي قدّم وما يزال يقدّم عشرات الشهداء والجرحى والأسرى، لن يستسلم مهما كان جبروت الاحتلال، وأن بوابة الأمن والاستقرار تكون فقط من خلال الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وليس من خلال سياسة القتل والاعتقال والهدم والحصار”.

ونوه أبو ردينة، بأن “إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وفق قرارات الشرعية الدولية، هي الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار”.