الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يبحثان عودة البعثات والشركات الأوروبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، أعضاء المجلس، مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ممثلة في كل من السفير خوسيه أنطونيو سابادل رئيس البعثة، وناتالينا تشيا مبعوثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فقد استقبل رئيس الحكومة بالبعثة وعبر عن تطلع الحكومة للاستمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد الأوروبي والاستمرار في تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها أثناء عمل الحكومات السابقة ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطلع ليبيا لعودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي كانت تشرف عليها واستكشاف فرص استثمار جديدة في ليبيا.

وفيما يتعلق بملف الهجرة فقد أعرب رئيس الحكومة عن استعداد الحكومة لتنفيذ خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشكل يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الإنسان ويقلص من العبء الذي تحملته الدولة الليبية التي أصبحت منطقة عبور كبيرة للمهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بأولويات عمل الحكومة فقد أكد الدبيبة أن دعم وتمكين الشباب والمرأة سيكون أحد أهم البرامج التي ستعمل عليها الحكومة التي تضع في عين الاعتبار أن مهمتها الرئيسية هي التهيئة لتنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

ومن جهتهم أعرب ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي عن ترحيبهم بمخرجات الحوار الليبي ودعمهم لخارطة الطريق الجديدة واستعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير كل السبل التي من شأنها أن تساهم في إنجاح خارطة الطريق واتخاذ كافة التدابير ضد من يثبت عرقلتهم للاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، بالإضافة إلى استعداد البعثة لتطوير وتعزيز التعاون مع ليبيا في ملفات التنمية والهجرة وحماية الحدود وإنقاذ المهاجرين والمساعدات الإنسانية وغيرها من الملفات المشتركة ذات الأهمية للجانبين.

هذا وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة عن ترحيبهما بالدعم الذي أظهرته بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا من تعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة.