الرئاسي الجديد يبحث إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في سرت

عقد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وعضوي المجلي موسي الكوني، وعبد الله اللافي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد بطرابلس، اجتماع مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فقد تركز الاجتماع على بحث إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية حكومة كل الليبيين.

وبحث المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ومساعي نيل الثقة من مجلس النواب حتى تباشر الحكومة أعمالها.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، عقد المجلس الرئاسي الجديد، أوّل اجتماع له بكامل أعضائه بطرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.