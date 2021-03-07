الرئاسي الجديد يبحث مع البعثة الأممية آخر التطورات

التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، رفقة عضوي المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول الوضع الحالي وآخر التطورات على الساحة الليبية ومناقشة الاستحقاقات المقبلة.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فقد نفى الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا لرئيس المجلس الرئاسي ونائباه، ما يتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة عن وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف.

وأكد زينينغا خلال اللقاء للمجلس الرئاسي الجديد أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعمون نتائج حوار جنيف، ويُعربون عن آملهم انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي يوم غدا الإثنين دون أن تحدث فيها أي عراقيل.