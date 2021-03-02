الرئاسي الجديد يبحث مع السفارة الألمانية التعاون المشترك

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد بحث الاجتماع التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، حيت أكد السفير الألماني على دعم بلاده الكامل لمخرجات حوار جنيف والتي ولدت من رحم مباحثات مؤتمر برلين، وللسلطة التنفيذية المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

بدورهم أكد رئيس المجلس الرئاسي وعضوي المجلس، على أهمية دور ألمانيا في حل الأزمة الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن السفير الألماني لدى ليبيا بارك خلال اللقاء للرئيس وأعضاء المجلس على انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.

تشرفنا بلقاء برئيس المجلس الرئاسي المكلف ، محمد المنفي و نائبيه عبدالله اللافي و موسي الكوني. أعجبت بتركيزهم الواضح على الوحدة والمصالحة، وكذلك على دعم مبدء الشفافية والمساءلة والتحضير للانتخابات في ديسمبر. pic.twitter.com/w5GUd01GKd — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) March 2, 2021