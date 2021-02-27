الرئاسي الجديد يلتقي في سبها مع عمداء بلديات الجنوب

التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، رفقة نائبيه عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم السبت، بمقر المجلس البلدي سبها، عمداء بلديات الجنوب.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن اللقاء يأتي للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل البلديات، ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الحكومة وذلك من أجل رفع المعاناة عن الأهالي في الجنوب.

وقدم المجلس البلدي سبها وبلديات الجنوب في مستهل اللقاء التهاني للمجلس الرئاسي ولرئيس حكومة الوحدة الوطنية لاستلامهم لزمام الأمور لقيادة هذه المرحلة حتى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وخُصِص اللقاء للتباحث مع عمداء بلديات الجنوب لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية للمواطنين وفرض سلطة القانون وتفعيل الاتفاقيات الأمنية بما يُعزز الأمن الوطني بالجنوب، مؤكدين على حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، رفقة نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم السبت، إلى مطار تمنهنت فى زيارة هى الأولى لمدينة سبها، ضمن جولته التي يقوم بها لمختلف المدن والمناطق في البلاد للوقوف والاطلاع مباشرة على أوضاعهم ومطالبهم ومشاغلهم.

وكان في استقبال المنفي ونائبيه عدد من القيادات والمسؤولين في بلدية سبها، وكذلك مشائخ واعيان المنطقة الجنوبية.