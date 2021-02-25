الرئاسي الجديد يُتابع جاهزية مفوضية الانتخابات لتنفيذ استحقاق 24 ديسمبر

تابع المجلس الرئاسي الجديد مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مدى جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد بـ 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، وعضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

وناقش اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية وآخر المستجدات في مشهد التحول الديمقراطي القادم، إضافة إلى سبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها وتوفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر من العام الجاري.

وأطلع رئيس المفوضية المجلس الرئاسي على أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها المفوضية وسبل معالجتها للوصول إلى هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأكد السايح خلال اللقاء إمكانية إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده، في حال توفرت التشريعات اللازمة له.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه محمد اللافي وموسى الكوني، حرصهم لتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية، للقيام بمهامها على أكمل وجه.