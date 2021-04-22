الرئاسي والحكومة يبحثان في مصراتة عدداً من القضايا المهمة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بالمجلس البلدي مصراتة، وحكماء وأعيان المدينة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد بحث اللقاء عدد من القضايا المهمة.

وناقش رئيس المجلس خلال زيارته إلى مدينة مصراتة، ملفات عودة المهجّرين والنازحين وملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إضافة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

من جانبه قال عضو المجلس عبد الله اللافي في تصريح له: “سنواصل التنسيق والعمل مع مختلف الأطراف، حتى نصل إلى ما نصبوا إليه من استقرار وسلام، يعم كافة أرجاء البلاد”.