الرئاسي والمواصلات يبحثان مشروع توسعة طريق جنزور – رأس إجدير

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع عمداء بلديات الساحل الغربي، بحضور وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، الخطوات التي يجب اتخاذها لاستكمال مشاريع المواصلات المتوقفة منذ سنوات، وما تسببه من ازدحام على الطريق الساحلي.

وأكد النائب على أهمية الطريق الحيوي جنزور – رأس إجدير، الرابط بين المدن، والمستخدم في نقل البضائع، وما يسببه من اختناقات مرورية نظراً لتهالكه.

كما أكد اللافي للحضور اهتمام المجلس الرئاسي بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية للعمل على إجراء التوسعة المناسبة، وتحوير وصيانة الطريق الساحلي للحد من الازدحام، وحوادث المرور التي تحصد عشرات الأرواح يوميا.

من جانبه عبر الوزير عن تفهمه للمعاناة التي يتكبدها المواطنين على طول الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية، واستعرض الخطوات التي اتخذتها وزارة المواصلات والأجهزة التابعة لها لتطوير الطريق الساحلي وصيانته، بالتعاقد مع شركات متخصصة ستبدأ العمل خلال الأيام القادمة، والحد من الإشارات المرورية التي تسبب الازدحام، واستبدالها بجزر دوران.

بدورهم استعرض عمداء البلديات، مشاريع الطرق المتوقفة منذ سنوات، وشددوا على ضرورة استكمالها لتخفيف الازدحام وسهولة التنقل بين المدن ونقل البصائع.

هذا واعتبر عمداء البلديات اجتماعهم بالنائب والوزير بالمثمر، لمناقشة ملف الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية، الشريان الحيوي الذي يربط بين المدن، ولمساهمته في إنعاش الاقتصاد الوطني بدخول البضائع من الجانب التونسي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.