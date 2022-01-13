الرئاسي ومجلس للدولة يبحثان ملف المصالحة والمُهجرين

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال لقائه النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، وعدد من أعضاء المجلس بالمنطقة الشرقية، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه المجلس الرئاسي لمساهمته في استقرار ليبيا.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، أوضاع مهجري المنطقة الشرقية في الداخل والخارج، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد اللقاء على استمرار التعاون بين المجلسين لإنجاز ملفي المصالحة الوطنية والمهجرين.