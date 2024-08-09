الرئاسي يأمر بعودة كافة القوات العسكرية إلى ثكناتها

أمر المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش بعودة كافة القوات إلى ثكناتها بشكل فوري ومنع أي تحرك أو حشد أي قوات دون إذن من القائد الأعلى.

وأوضح الرئاسي أنه لاحظ قيام بعض الوحدات العسكرية ببعض التحركات وحشد للقوات في جميع أنحاء البلاد دون إذن من القائد الأعلى ودون وجود أسباب تدعو إلى القيام بذلك.

وأكد المجلس الرئاسي أن هذه الأعمال قد تدخل البلاد في حالة من الفوضى وتؤثر سلباً على حالة الأمن وتعتبر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّد الرئاسي على أن رفع درجة الاستعداد وحشد القوات والإذن بتحركها هي اختصاص أصيل للقائد الأعلى للجيش الليبي دون غيره.