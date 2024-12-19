الرئاسي يؤكد أهمية دور البلديات والأعيان والحكماء في إنجاح المصالحة

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي على أهمية دور البلديات والأعيان والحكماء في إنجاح المصالحة، وتعزيز الاستقرار في البلاد، داعياً الجميع إلى دعم كل جهود تهدف إلى تحقيق السلام وإعادة بناء الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، عمداء بلديات سوق الجمعة والنواحي الأربعة، وعدد من الأعيان والمشائخ والحكماء بها.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن اللقاء يأتي لمناقشة العديد من القضايا المحلية والتحديات وجهود المجلس في ملف المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات الخدمية التي تواجه المواطنين في المنطقة، وسبل معالجتها.

بدورهم أشاد العمداء والأعيان والحكماء والمشائخ، بجهود الرئاسي، في مشروع المصالحة الوطنية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم لكل جهود إعادة الاستقرار للبلاد، من خلال هذا المشروع الوطني.