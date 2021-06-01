الرئاسي يؤكد دعمه لمفوضية الانتخابات وللاستحقاقات القادمة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على دعم المجلس الرئاسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال زيارة أداها رفقة عضو المجلس موسى الكوني، اليوم الثلاثاء إلى مقر المفوضية بطرابلس.

وكان في استقباله رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، وأعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وأبوبكر مردة.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء استعرض آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسُبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.

وثمّن المنفي جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار، وفق قوله.